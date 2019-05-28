* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 мая, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили контрольно-пропускной пункт армии Афганистана в провинции Логар, 28 мая передает агентство Associated Press.

bluuurgh Боевики

По информации властей провинции, в результате атаки в районе Бараки-Барак были убиты пятеро солдат, четверо военнослужащих получили ранения, ещё четверых боевики взяли в плен.

После захвата КПП талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) украли военный «Хаммер», оружие и боеприпасы.

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