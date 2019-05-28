Киев, 28 мая, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Верховная рада вряд ли отправит в отставку действующее правительство и премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом 28 мая заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

При этом он сомневается, что действующий министр МВД Украины Арсен Аваков займет пост премьера.

«Господин Аваков — действующий министр в правительстве Гройсмана. Он сейчас работает в команде. Чтобы его рассматривали как потенциального премьер-министра, нужно понять, что делать с этой командой. У меня большие сомнения, что она сейчас будет отправлена в отставку с учетом того, что у нас нет общего видения, кто может работать лучше, чем сейчас работает Гройсман», — сказал Винник.

Он сообщил, что не будет голосовать за назначение лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост главы нового правительства.

«За Юлию Тимошенко не голосовал бы, потому что Юлия Тимошенко была премьером, кажется, два раза, была вице-премьером. С 1997 года она депутат Верховной рады многих созывов. Я в 1996 году только закончил школу, а она уже была премьер-министром Украины и никак не поборет обнищание. Она уже отработала свой ресурс», — считает Винник.

Кроме того, он раскритиковал Гройсмана за нежелание создать единую базу потребителей природного газа и монополизацию рынка газа.

«На отдельных этапах работы я придерживался системной критики правительства Гройсмана, что у нас не внедрена и не создана единая база потребителей природного газа в Украине. Нам не позволяют диверсифицировать тарифы. В отдельных случаях мы критиковали Гройсмана за то, что не были подняты зарплаты военнослужащим», — добавил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая премьер-министр Гройсман обратился к депутатам парламента с просьбой удовлетворить его заявление и проголосовать за его отставку. Он заверил, что его отставка никак не повлияет на работу кабмина, правительство продолжит работу в прежнем режиме.