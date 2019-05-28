Вильнюс, 28 мая, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который не единожды публично обещал, что точно уйдёт в отставку, если не пройдёт во второй тур президентских выборов, теперь уже рассуждает о необходимости расширения парламентской правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Саулюс Сквернялис

Он не стал исключать свою отставку, но заговорил, что правительство необходимо «в корне переформатировать».

«Если бы было так, чтобы это было мое решение, кабинет точно изменился бы в корне», — сказал сегодня Сквернялис во время брифинга в сейме Литвы.

Что касается лично своего решения, то он пообещал его объявить сразу после инаугурации нового президента.

«Как приступит к работе новый глава государства, не хотелось бы получить в стране какой-нибудь политический кризис», — оправдывая своё решение не уходить из власти, сказал Сквернялис.

Напомним, новым президентом Литвы избран банкир Гитанас Науседа. Он вступит в должность 12 июля.