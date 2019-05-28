Москва, 28 мая, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регламентирование деятельности инвестиционных консультантов и советников, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Нововведение касается тех граждан, которые сегодня занимаются инвестиционным консультированием, но не включены в реестр инвестиционных советников Центробанка. Чтобы продолжить работы, они будут обязаны зарегистрироваться до 1 июля 2019 года.

Так, по закону оказывать услуги по инвестированию могут только профессиональные участники финансового рынка, которых ЦБ включил в свой реестр советников. Однако, как отмечают авторы инициативы, далеко не все смогли войти в этот реестр вовремя. Так, процесс подготовки необходимых документов и проверки ЦБ заняли больше времени, чем большинство саморегулируемых организаций с инвестконсультантами предполагали.

Кроме того, инициатива также устанавливает, что признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации должны быть самостоятельно разработаны инвестконсультантами в СРО, в которой они состоят. Как отмечают в правительстве, такая норма исключит споры о том, как квалифицировать инвестиционную консультацию, и ее нельзя будет спутать с финансовой.