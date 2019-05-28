Киев, 28 мая, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Украина по итогам апреля 2019 года поднялась с 13-го на 12-е место в списке мировых производителей стали.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Об этом говорится в рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), обнародованном сегодня, 28 мая.

Согласно рейтингу, в апреле украинские металлургические предприятия произвели 1,94 млн тонн стали — это на 12,6% больше по сравнению с апрелем предыдущего года.

В целом по итогам января-апреля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,6% — до 7,44 млн тонн. С таким показателем Украина сохранила 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

ИА REGNUM напоминает, что со 2 февраля нынешнего года Еврокомиссия ввела защитные пошлины на импорт стальной продукции, в том числе из Украины. Меры касаются 26 категорий стальной продукции и представляют собой квоты, при превышении импорта которых будет применяться пошлина в размере 25%. В украинском правительстве в ответ заявили, что применение защитных мер ЕС в такой форме не окажет «значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС».

Отметим, что продажа стали является одной из главных статей дохода для госбюджета Украины.