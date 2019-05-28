Москва, 28 мая, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных выплатах из госбюджета для многодетных семей на погашение ипотеки будет существенно доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе рассмотрения инициативы в первом чтении на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Речь идет о законопроекте, который внесли в нижнюю палату парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы. Законопроект направлен на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о дополнительной поддержке многодетных семей. Так, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию глава государства заявил, что необходимо проработать возможность выплачивать дополнительные 450 тыс. рублей для многодетных семей, которые они бы могли направить на ипотеку.

Между тем законопроект в его текущем виде не указывает точную сумму выплаты, а также не уточняет, что средства должны быть направлены на погашение ипотеки. Инициатива лишь дает право правительству в своем постановлении принимать дополнительные меры поддержки многодетных семей. Предполагается, что порядок таких выплат также установит правительство.

«Технология предполагается следующая: семья обращается в банк, где получен ипотечный кредит, банк представляет эту информацию в ДОМ.РФ. ДОМ. РФ обращается в ЗАГС, получает подтверждение информации и перечисляет 450 тыс. рублей на погашение соответствующего кредита, либо меньшую сумму, если требуется меньше денег для погашения тех обязательств, которые есть у заемщика перед кредитной организацией», — пояснил в ходе пленарного заседания Аксаков.

По его словам, предложенная мера может сильно облегчить бремя некоторых граждан и помочь им разрешить ситуацию с жильем.

В среднем по России ипотечные кредиты составляют примерно 2,5 млн рублей (данные включают Москву), отметил депутат.

Кроме того, по его словам, к законопроекту уже поступили замечания, которые профильный комитет планирует исправить ко второму чтению.

«К законопроекту поступили замечания от правительства и от Администрации президента. И они предусматривают, предлагают прямо в законе прописать нормы, которые определяют, кому положены соответствующие средства, объем выделяемых средств, ну и кто является кредитором по соответствующему кредиту», — заявил Аксаков.

Помимо этого, законопроект в его текущем виде предполагает, что меры поддержки семей будут временными — такие нормы начнут действие с обратной силой (с 1 января 2019 года) и будут завершены в 2022 году.

По словам Аксакова, этот вопрос также стал предметов для дискуссии.

«Есть замечание экспертного управления, которое говорит, что не надо сроков устанавливать. Но пока в ходе дискуссий с правительством мы договорились о том, что поскольку к нас действует трехлетка, и в трехлетке уже четко зафиксированы соответствующие суммы, они уже предусмотрены в документах… Так же, как с материнским капиталом, на этот период. Дальше будем принимать решение о продлении, когда будет понятно, есть ли соответствующие деньги в бюджете», — заявил Аксаков.

С учетом большого числа изменений второе чтение законопроекта намечено на июнь, хотя ранее речь шла о принятии закона в целом уже в мае.