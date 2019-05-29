Москва, 29 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум. «Почему мы так говорим» — была такая серия диафильмов. Постановка вопроса достаточно оптимистична. Сейчас пора спрашивать: «Почему мы так НЕ говорим?» Почему мы все реже и реже украшаем речь фразеологизмами, которые уходят корнями в далекое прошлое? Почему наши дети и подростки читают классику по диагонали, пропуская целые фрагменты, насыщенные непонятными словами? Возможный ответ — мы забываем или не знаем истоков появления этих выражений. Это мешает нам использовать их в подходящем контексте и приводит к их вымыванию из активного языка. Но не все потеряно! Обратимся к диафильмам, многие из которых были созданы по заказу Министерства просвещения РСФСР. Они сейчас актуальны как никогда.

Национальная электронная детская библиотека Почему мы так говорим / В. Непомнящий; худож. А. Бенедский. — Москва: Диафильм, 1974. — 1 дф. (39 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37210#page/0/mode/2up

Национальная электронная детская библиотека Почему мы так говорим?/Н. Онуфриева; консультант Л. Зельманова. — Москва: Диафильм, 1987. — 1 дф. (40 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38399#page/0/mode/2up

Верста коломенская — так можно назвать очень высокого человека. А корнями это выражение уходит в XVII век. В то время дороги были еще хуже, чем сейчас. Только самые большие и широкие были размечены столбами через каждую версту (1, 06 км). Они так и назывались — столбовые дороги. Самой главной дорогой считалась дорога из Москвы в Коломенское, где для царя Алексея Михайловича летнюю резиденцию построили. И по велению царя верстовые столбы на этой дороге были особенные, высоченные. Народ их так и называл — коломенская верста. А потом уже к высоким людям такое название приклеилось.

Национальная электронная детская библиотека Коломенская верста/Непомнящий В.; Худож. Елисеев А. — Москва : Диафильм, 1979. — 1 дф. (44 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36841#page/0/mode/2up

Национальная электронная детская библиотека Хватит бить баклуши/В. Непомнящий; худож. А. Елисеев. — Москва : Диафильм, 1976. — 1 дф. (50 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38359#page/0/mode/2up

Давайте, не откладывая дела в долгий ящик, откроем диафильмы по занимательной этимологии, и дело в шляпе!

Опять непонятно, ящик-то при чем? А при том, что прошения в царские времена нужно было в специальный ящик засовывать. Просящих было много, и ящик сделали длинным — или долгим. Да и прошения в ящике лежали долго, никто не торопился с ними разбираться.

Национальная электронная детская библиотека Хватит бить баклуши/В. Непомнящий; худож. А. Елисеев. — Москва : Диафильм, 1976. —1 дф. (50 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38359#page/0/mode/2up

Национальная электронная детская библиотека Хватит бить баклуши/В. Непомнящий; худож. А. Елисеев. — Москва : Диафильм, 1976. — 1 дф. (50 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38359#page/0/mode/2up

В какой-такой шляпе? В шляпе чиновника, которому за особое внимание к делу клали в шляпу деньги. И вероятность на успешное решение повышалась. Но в нашем случае взятку вы сами себе дайте, чтобы уж наверняка, без лукавства. Вот опять повод поискать истоки: лукавство от слова «лука» происходит, что значит кривизна, изгиб, дуга.

Национальная электронная детская библиотека Почему мы так говорим?/ [Н. Онуфриева; консультант Л. Зельманова. — Москва : Диафильм, 1987. — 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38399#page/0/mode/2up

Кроме русской старины, другим источником фразеологизмов является мифология. Чтобы русский язык не стал вашей ахиллесовой пятой, а необходимость выступить перед коллективом не превращалась в дамоклов меч, посмотрите диафильмы.

Национальная электронная детская библиотека Почему мы так говорим?/[Н. Онуфриева; консультант Л. Зельманова. — Москва : Диафильм, 1987. — 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38399#page/0/mode/2up

Зарубите на носу: говорить по-русски надо смело, красиво и свободно! Ведь так приятно иногда пустить пыль в глаза!