Калуга, 28 мая, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревается следственными органами в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия.

По её словам, подполковник полиции, являясь должностным лицом, которому в соответствии с законодательством запрещено работать по совместительству участвовал через доверенное лицо в работе общества с ограниченной ответственностью, осуществляющей деятельность по монтажу и техническому обслуживанию средств охраны и обеспечения пожарной безопасности зданий.

«Как полагает следствие, подозреваемый направлял сотрудников Росгвардии в рабочее время выполнять работу в интересах ООО, а также оказывал покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности этой организацией», — сказала Лилия Мошкова.

Следователи СК России при оперативной поддержке областного управления ФСБ России провели обыски по местам жительства и службы подозреваемого и иных сотрудников ведомства, а также в ряде коммерческих организациях. В настоящее время, по возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по выявленным фактам.

Согласно официальной информации управления Росгвардии по Калужской области, в отношении данного должностного лица в территориальном управлении проводится служебная проверка. В случае если его вина будет доказана, то он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ.