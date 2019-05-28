Москва, 28 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Центральный банк России напечатают сторублевые купюры на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, заявил 28 мая замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM Банкнота номиналом 200 рублей

По его словам, данная технология была отработана на новых купюрах достоинством 200 рублей. Технология показала себя хорошо — доля ветхих банкнот оказалась небольшой. Всего будет отлакировано порядка трети выпускаемых сторублевых банкнот.

При этом экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию, заявил «Российской газете» Демиденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ сообщили, с 2018 года регулятор перестал выпускать монеты достоинством ниже одного рубля. В настоящее время в России в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей.

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