Ногинск, Московская область, 28 мая, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Причину нападения на ребёнка в подмосковном Ногинске следует искать в домашнем насилии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»). Депутат прокомментировал возможную причину появления множественных травм на теле двухлетнего ребенка.

Московская областная дума

«Если говорить об истории с мальчиком из Ногинска, которого, якобы, утащили и покусали собаки, то в этой истории всё не так однозначно. По крайней мере, по моей информации. Ребенок действительно в больнице с многочисленными ушибами, травмами, ссадинами, но рваных ран и следов укусов собак на теле нет. Поэтому, вполне вероятно, что речь в данном конкретном случае будет идти о домашнем насилии», — заявил Игорь Чистюхин.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что проблема безнадзорных собак остаётся актуальной для Московской области, и периодически он сталкивается с данной темой во время депутатских приёмов.

Чистюхин напомнил, что с 1 января 2019 года в силу выступили изменения в федеральное законодательство, согласно которым в полномочия и обязанности власти «регулирование численности» собак уже не входит.

«В Московской области местные органы власти обязаны лишь отловить, стерилизовать, вакцинировать от бешенства собаку и выпустить её обратно на улицу. По моему мнению, целесообразно ужесточение требований к местным органам в данной сфере, но при этом нам важно помнить о гуманном отношении к животным, в том числе и безнадзорным», — заключил он.

Напомним, 26 мая в подмосковном Ногинске пропал двухлетний ребёнок. Его удалось обнаружить спустя несколько часов поиска в канализационной канаве. По информации родителей, мальчика утащили бродячие собаки и нанесли ему множественные укусы. Однако впоследствии выяснилось, что многим ранам на теле ребёнка свыше трёх дней, и малыш мог стать жертвой побоев со стороны собственных родителей.