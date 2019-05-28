Москва, 28 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Ключевая ставка играет серьёзную роль, когда у банков нет достаточного количества средств, и они кредитуются в ЦБ РФ, чтобы даже поддерживать свою ликвидность, которая на сегодняшний день достаточная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая рассказал экономист Михаил Хромов, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рассказавшей, что её ведомство считает возможным понизить ключевую ставку во II и III кварталах 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сейчас инфляция находится выше целевых значений, и стимулов снижать ставку [у Центробанка РФ] может и не быть, — сказал Хромов. — Но если май-июнь будут показывать тренд на замедление инфляции, это даст Центробанку больше свободы действий в сторону снижения ставки. Если же говорить о влиянии самой ставки на экономику, то мне кажется, не стоит его переоценивать, потому что оно достаточно опосредованно. По ключевой ставке никто никого не кредитует, и между ключевой ставкой и стоимостью кредита для конечных заёмщиков слишком много ступеней».

По словам Хромова, ключевая ставка может играть достаточно серьёзную роль тогда, когда у банков обнаруживается нехватка собственных средств, и они кредитуются в ЦБ для того, чтобы поддерживать свою ликвидность и ту динамику кредитного портфеля, которая задана их стратегиями развития.

«Сейчас ликвидность достаточная, и ключевая ставка действует, скорее, в другую сторону — банки хранят избыток средств в ЦБ, а не кредитуют экономику, — сказал экономист. — И чем выше ставка, тем меньше у банков стимулов кредитовать конечных заёмщиков. Они могут просто получать деньги по остаткам на счетах депозитов в Центральном банке. Принятие же банком решения, по какой ставке ему кредитовать, зависит от оценки заёмщиков, от качества кредитного портфеля и уже во вторую очередь от стоимости фондирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, если в РФ удастся обеспечить появление дешёвого кредита для бизнеса за счёт понижения ключевой ставки, это вовсе не означает, что предприниматели сразу начнут вкладывать деньги в развитие реального сектора. Напротив, по мнению Гинько, высок риск того, что кредитные ресурсы будут использованы для финансовых спекуляций. При таком раскладе, как полагает экономист, РФ может столкнуться с надуванием финансовых пузырей, а после их коллапса — с бегством инвесторов и безработицей.