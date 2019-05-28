Москва, 28 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов, уточняющих механизм специнвестконтрактов (СПИК) в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Госдума

Инициативы направлены на регулирование так называемой программы «СПИК 2.0», направленной на развитие высокотехнологичного производства. Как отмечают авторы законопроекты, функционирование этой программы необходимо для нужд импортозамещения в РФ. В частности, отмечали в правительстве, нововведение позволит перейти от существующего инвестиционного механизма и сконцентрироваться на развитии и передаче новых технологи и компетенций.

Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий. Право составить перечень таких технологий предоставляется правительству РФ. Авторы законопроекта надеются, что на основе этого перечня в РФ будет появляться новая технологическая продукция.

Авторы инициативы устанавливают, что срок специнвестконтракта должне быть ограничен. Так, максимум он может составить 20 лет. При этом стать участниками СПИК смогут инвесторы без ограничений лимита вложений, что сможет привлечь к ним малый и средний бизнес. Однако стать участником СПИК можно только с помощью участия в конкурсе, который может проходить как в открытом, так и в закрытом формате.

Один из законопроектов вносит поправки в Бюджетный кодекс и прописывает, что участники специнвестконтракта смогут претендовать на субсидии из бюджетной системы РФ. При этом это могут быть не единоразовые выплаты, а господдержки на нескольких бюджетных периодов.

Кроме того, если законы будут приняты, то участники специнвестконтрактов получат льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.