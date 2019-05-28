Карачаево-Черкесия, 20 декабря, 2005, 13:59 — ИА Регнум. Впервые за эту зиму сегодня, 20 декабря в столице Карачаево-Черкесии Черкесске выпал снег. В горах Карачаево-Черкесии обильный снегопад сопровождается шквальным ветром. Синоптики предупреждают об опасности схода лавин. В управлении ГО ЧС по Карачаево-Черкесии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что все службы работают в обычном режиме, так как погода в горах обычная для декабря, и гости горнолыжных курортов не подвергаются опасности.

Беспокойство спасателей связано с многочисленными группами туристов и спортсменов-"дикарей", которые блуждают в горах без обязательного предупреждения соответствующих служб. "Чаще всего о таких группах спасатели узнают уже после того, как они попали в беду", - сказали корреспонденту ИА REGNUM в дежурной части МЧС по Карачаево-Черкесии.