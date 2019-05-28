Ярославль, 28 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Вышла книга «История Ярославского края (от Первой мировой войны до начала XXI века)». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из ее соавторов Николай Рязанцев.

Фрагмент обложки книги

Новая книга — дополненное и переработанное издание учебного пособия «История Ярославского края (1930 — 2005 гг.)», опубликованного в 2005 году. Авторы — доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Юлия Салова и доцент ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Александра I Николай Рязанцев — внесли в новое издания сведения о жизни Ярославского края в годы Первой мировой войны и послереволюционное время, а также рассказали о событиях новейшей истории региона.

Книга вышла в ярославском издательстве «Канцлер» очень скромным тиражом — всего 100 экземпляров.

«О необходимости подготовить новое издание, рассказывающее об истории Ярославского края, неоднократно говорили преподаватели истории и слушатели курсов экскурсоводов при Ярославском музее-заповеднике. Но найти инвестора нам не удалось. Тогда мы объявили подписку и выпустили книгу на деньги самих читателей. Поэтому у нее такой маленький тираж. Но спрос оказался настолько высоким, что планируется допечатка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Рязанцев.

Пока этой книги нет ни в библиотеках, ни в книжных магазинах, ее счастливыми обладателями на данный момент остаются только подписчики.