Москва, 28 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил начать экспертную проработку трехстронних соглашений между Россией, Республикой Корея и КНДР, не дожидаясь отмены санкций в отношении Северной Кореи, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Нам необходимо строить работу России, Республики Корея, КНДР, начиная прорабатывать проекты, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Северной Кореи. Имею в виду прежде всего интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в Республику Корея. Насколько нам известно, в Пхеньяне готовы к сотрудничеству в этой области», — заявил Володин в рамках заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея.

Гибкость формата позволяет решать любые вопросы, указал Володин.

«Давайте первый шаг сделаем навстречу друг другу именно в рамках трехсторонних отношений, начнем консультации, может быть, на экспертном уровне с тем, чтобы была перспектива реализации этих проектов. Инициатива в данном случае будет с нашей стороны», — сказал парламентарий.

Всё это позволит вывести отношения между странами на новый уровень.

«Думаю, что если мы с вами даже выйдем на обсуждение этого вопроса, мы сможем многое сделать для того, чтобы у нас отношения между тремя странами вышли на совершенно другой уровень», — заявил Володин.

Он отметил, что договорно-правовая база двустороннего взаимодействия с Республикой Корея на сегодняшний день включает более 50 соглашений.