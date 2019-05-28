Екатеринбург, 28 мая, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Мусорный оператор МУП «Спецавтобаза» (восточная зона Свердловской области) может в скором времени уйти с рынка. Об этом заявил экс-глава предприятия Нафик Фамиев на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бывший руководитель обратил внимание, что компании уменьшили тариф в среднем на 30%, а оператору по северной зоне «Рифею» — лишь на 14%. МУПу не удалось утвердить свой тариф как справедливый, а также включить в него инвестпрограмму.

«Думаю, «Спецавтобаза» уйдёт с рынка. Вся область перейдёт «Рифею», — написал экс-глава.

Недавний уход екатеринбургского депутата Григория Вихарева с поста руководителя «Спецавтобазы» — это признак того, что ситуация ухудшается, считает Фамиев.

Напомним, Региональная экономическая комиссия Свердловской области резко снизила тарифы на работу с мусором для «Спецавтобазы» и «Рифея». В «Спецавтобазе» заявили, что планируют оспорить уменьшение тарифа. В МУПе назвали предписание ФАС, послужившее основанием для уменьшения тарифа, незаконным.

По соглашению, заключённому компанией со свердловским министерством ЖКХ, «Спецавтобаза» планирует 12 лет (с января 2019 года) исполнять функции регионального оператора.

Ранее «Рифей» пытался через суд признать недействительными торги об организации деятельности регионального оператора, в которых победила «Спецавтобаза». Судебные разбирательства даже приводили к временной блокировке: компании запрещали заключать новые договоры на работу с мусором. Однако Арбитражный суд Свердловской области в конечном счёте встал на сторону «Спецавтобазы».

Отметим, в Свердловской области работают три региональных оператора. Кроме «Рифея» и «Спецавтобазы» это ещё и ТБО «Экосервис», который обслуживает западную зону региона.