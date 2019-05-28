Москва, 28 мая, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Русская православная церковь расширяет своё присутствие в странах Евросоюза. Об этом 28 мая сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Страсбург. «Парламентская столица Европы». Франция

«Вчера завершился визит представителей Русской православной церкви в Страсбург. Было три главных направления в которых развивался и протекал визит. Но все они зависели от главного — освящения русского православного храма в Страсбурге. Это было важно для нашей общины, как русскоязычной, так и франкоязычной. Люди ждали этого больше 10 лет. Конечно, это событие знаковое, важное не только для страсбургской общины, которая насчитывает несколько сотен человек. Мы отметили особую заботу строителей храма. Редко, когда такую заботу можно увидеть к родителям с детьми — под главным пространством храма предусмотрены помещения для мам с малолетними детьми, где можно накормить ребёнка, переодеть его. Это очень важная забота о своих прихожанах. Этот храм стал знаковым и для в целом присутствия Русской православной церкви в Европе. Это не является чем-то невероятным. Несколько лет назад патриарх Кирилл уже освятил храм в центре Парижа. Присутствие Русской православной церкви в Европе — вещь естественная и востребованная», — рассказал отец Александр.

Также священник, сообщил, что 27 мая состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиепископом Страсбурга.

«Это было доброе общение. В целом, открытие такого количества храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь в Европе находится в центре церковной повестки», — отметил представитель патриарха Московского и всея Руси.

Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны. Храмы РПЦ посещают белорусы, украинцы, молдаване.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

«Строительство храмов в Европе будет продолжаться, будет развиваться. Очень активно строится храм на Кипре, также строится храм Русской православной церкви в Швеции», — сообщил священник.

Помимо этого, сейчас РПЦ согласует строительства новых храмах в других странах Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, многие богатейшие граждане России активно помогают строительству православных храмов.