Екатеринбург, 28 мая, 2019, 14:45 — ИА Регнум. МУП «Спецавтобаза» (обслуживает восточную зону Свердловской области, включая Екатеринбург) планирует оспорить резкое снижение тарифов на вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Предписание ФАС, на основании которого свердловская Региональная экономическая комиссия (РЭК) и уменьшила тарифы, является «незаконным» и «необоснованным», считают в компании.

«Предписание оспаривается в Арбитражном суде города Москвы. Исковое заявление было ранее принято к производству. Первое судебное заседание назначено на 18 июня», — сказали в «Спецавтобазе».

Напомним, накануне свердловская РЭК снизила тарифы для «Спецавтобазы» и другого мусорного оператора области — «Рифея». По ряду позиций плата снизилась почти на треть.