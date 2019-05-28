Санкт-Петербург, 28 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выходе к 2024 году на бюджет города в размере 1 трлн рублей, завершается работа над планом по повышению доходов казны Петербурга. Об этом на заседании правительства Северной столицы 28 мая заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Корабельников назвал три основных направления этого плана.

«Это работа по налоговым доходам — речь идет о повышении качества администрирования и стимулировании экономического роста. Мы понимаем, что если экономика города будет расти теми темпами, какими она растет сейчас, показателей по доходам в размере 1 трлн рублей достигнуть будет крайне сложно. Поэтому нам необходимы мероприятия по стимулированию экономического роста, что даст возможность получать дополнительные доходы в бюджет города», — заявил глава комитета финансов.

«Второе направление — это работа с федеральным центром, получение дополнительных денег из федерального бюджета, — продолжил Корабельников. — По состоянию на 2019 год уровень софинансирования из федерального бюджета по национальным проектам крайне низок — всего 3,2 млрд рублей, что не может нас устраивать. До 2024 года цифра чуть больше — 15,3 млрд рублей, всё равно это капля в море. Нам необходимо более активно работать с федеральными министерствами для того, чтобы дополнительные ресурсы в рамках национальных проектов поступали в бюджет Санкт-Петербурга».

«Третье важное направление, которое имеет наибольший потенциал, это работа с неналоговыми доходами, — заявил главный финансист Петербурга. — Речь идет и об управлении ликвидностью бюджета, внедрении новых инструментов, таких как операции репо (сделка, состоящая из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене, — прим. ред.), о механизмах казначейского сопровождения».

Самым главным инструментом Корабельников назвал повышение эффективности использования государственного имущества и создание возможности для бюджета Санкт-Петербурга зарабатывать на сервисах, которые предоставляет город. Один из примеров такого рода — платное парковочное пространство, которое, по мысли финансиста, должно приносить в казну возрастающий доход, попутно решая транспортную проблему.

«По каждому из этих направлений у нас будет четкий план мероприятий, с ответственными лицами, сроками и так далее», — пообещал глава комитета финансов.

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По данным комитета финансов Санкт-Петербурга, выполнение доходной части городского бюджета 2019 года идет с опережающими темпами.

«Порядка 16% у нас сейчас рост по сравнению с прошлым годом, что дает нам основания полагать, что в рамках корректировки бюджета текущего года нам удастся увеличить плановые значения по доходам в размере порядка 20 млрд рублей, — рассказал Алексей Корабельников. — Полагаем, что оценка в размере 15−20 млрд дополнительных доходов является сейчас разумной и обоснованной. Это как раз те средства, которые необходимы городу, чтобы закрыть взятые на себя обязательства».

С помощью этих дополнительных доходов, в том числе, будут реализовываться поручения в социальной сфере, которые давал подчиненным врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, по его мнению, Петербург должен зарабатывать не менее 1 трлн рублей в год, чтобы успешно развиваться.

Согласно закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные параметры бюджета города на 2019 год: по доходам — в сумме 591,833 млрд руб., по расходам — 643,793 млрд руб., дефицит бюджета — 51,959 млрд руб.