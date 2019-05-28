Симферополь, 28 мая, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Керченский пролив является исключительно российскими территориальными водами, заявил 28 мая глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предложение Киева придать проливу статус международного.

European Space Agency Керченский пролив

«Что здесь обсуждать, какой там статус может быть?» — задался вопрос Аксенов.

По его словам, если президент России Владимир Путин примет какие-либо решения в части пропуска международных судов, то «это другая ситуация», передают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива. «Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют», добавила она.

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