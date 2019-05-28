Москва, 28 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Запрет госучреждениям покупать импортные вина выглядит как обычная протекционистская мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Резник Георгий Григорьевич (1937-2006) Виноград. 1969

«Впрочем, премьер-министр, озвучивая данную инициативу, и не скрывал этого, заявив, что запрет на иностранные вина направлен на поддержку отечественных виноделов. Подобные шаги в отношении иных товаров уже вводились и ранее», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что защита национальных производителей от более дешёвого или более качественного товара иностранного происхождения — это крайне распространенное явление. Достаточно посмотреть на масштабные торговые войны, развернувшиеся сейчас во всем мире — и в основном с подачи США. Но практически всегда данные вопросы решаются экономическими, а не запретительными мерами.

«Вводя пошлины на импорт тех или иных товаров, применяются иные ограничения ценового характера. Россия же традиционно привыкла использовать административное воздействие в виде прямых запретов на закупку чего-либо.

В условиях практически «ручного» управления страной это выглядит вполне естественным — зачем мучиться с какими-то пошлинами, если можно просто запретить», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ограничат госзакупки некоторых видов продукции виноделия иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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