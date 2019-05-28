Ингольштадт, Германия, 28 мая, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Появились рендеры нового спортивного электрокара немецкой компании Audi, который станет преемником модели TT. Изображение опубликовало британское издание AutoExpress.

AutoExpress Электрокар Audi

Пропорции электрической модели останутся такими же, как и у бензиновой версии авто. У электрокара будут «прищуренные» фары и более «агрессивный» внешний вид. Радиаторной решетки у авто не будет.

Про этот электромобиль председатель правления Audi Брам Шот на ежегодном собрании совета директоров сказал, что модель будет «эмоциональной». Рендер, впрочем, это и подтвердил.

«Через несколько лет мы заменим TT новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне, и это будет электромобиль», — сообщил глава компании.

Пока технические характеристики нового электрокара неизвестны. Ожидается, что у новинки будет платформа MEB. Сроки премьеры авто не сообщаются.

Читайте также: Audi выпустит новую версию модели A8