Барнаул, 28 мая, 2019, 14:12 — ИА Регнум. На АЗС как вертикально интегрированных, так и независимых нефтяных компаний, работающих в Алтайском крае и некоторых других регионах, за последние дни увеличились цены на бензин. Как сообщает Amic.ru, на Алтае в среднем автомобильное топливо подорожало на 15 копеек: стоимость литра АИ-95 на заправках Газпрома составляет сейчас 43 р. 05 коп, а на АЗС Роснефти выросла цена АИ-92: сегодня литр этого топлива стоит уже 41 р. 15 коп.

(сс)Falkenpost Бензин

Аналогичные процессы наблюдаются в Омске и других сибирских городах. По данным Newsomsk.ru, сегодня, 28 мая, сеть АЗС «Топлайн» повысила на 15 копеек цены на бензины марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92. Цены на АЗС «Газпромнефть» выросли еще накануне.

Из Башкирии сообщают от 20-копеечном росте бензиновых цен. В Ufa1.ru отмечают, что такой «сюрприз» автомобилистам в ночь на 28 мая преподнесли владельцы автозаправок компании «Башнефть»: АИ-95 ATUM теперь стоит 44,20 рубля, АИ-92 ATUM — 41,75, 92-й — 41,15, а дизельное топливо — 44,95 рубля.

«Топливный кризис развивается по сценарию годичной давности. Вот пример: за последние две недели новосибирский офис одной из крупнейших нефтяных компаний уже несколько раз поменял свои отпускные мелкооптовые цены на моторное топливо в сторону увеличения. Инфляционные процессы подстёгивает по-прежнему привлекательный экспорт. Зачем нефтяным холдингам торговать топливом на внутреннем рынке по 48,50 рублей за тонну, когда вне России они могут продать его по 60? И это при том, что дизтопливо, так необходимое сейчас селянам для посевной, лишь значится в прайсе, в наличии для независимых АЗС его почти не отпускают», — отметила редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Напомним, мелкооптовые цены на моторное топливо в России пошли в рост с середины апреля 2019 года. Как и год назад, причиной тому послужило не только сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ. Сказались также уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и увеличение его поставок на экспорт. По данным «Ъ», на недавнем совещании с Минэнерго и ФАС нефтекомпаниям было настойчиво рекомендовано сократить экспорт топлива.