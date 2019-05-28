Псков, 28 мая, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 28 мая, в День пограничника, торжественно открыли памятник, посвящённый защитникам государственной границы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, памятник с надписью на постаменте «Стражам границы» установили в сквере на проспекте Энтузиастов.

Sobranie.pskov.ru Памятник пограничникам в Пскове

Монумент высотой 5,5 метра представляет собой Покровскую башню Псковского кремля, вокруг которой расположены шесть бронзовых скульптур защитников границы в разное время. Среди фигур — дружинник князя Довмонта, стрелец воеводы Шуйского, боец отдельного корпуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник времен Великой Отечественной войны со специально обученной собакой, а также советский пограничник более позднего времени.

Авторами проекта стали Пётр Аникин и Андрей Мартынов, который сам вырос в семье пограничника.

Символическую ленту у памятника перерезали начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов и руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

«На протяжении многих лет пограничники первыми принимали удар, стояли насмерть, защищая рубежи нашей Родины. За подвиги во время Великой Отечественной войны награждено около 17 тыс. военнослужащих-пограничников. 264 из них стали Героями Советского Союза. Сегодня напряженная обстановка в мире, угроза мирового терроризма накладывает на вас особую ответственность по обеспечению безопасности нашей Родины», — отметил Дмитриев.

Напомним, первый камень в основание памятника заложили в ноябре 2017 года, в год 25-летия образования государственной границы в Псковской области. Создавался монумент на народные деньги.