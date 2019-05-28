Приозерск, Ленинградская область, 28 мая, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту ЧП на строящемся объекте «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти. При обрушении строительной конструкции и лесов днем 27 мая там пострадали семеро рабочих.

Prokuratura-lenobl.ru Обрушение на объекте «Игора Драйв»

Напомним, по первоначальным данным, на площади 350 кв. м рухнули строительные леса, возведенные для строительства главной зрительской трибуны будущего автодрома.

Однако сегодня, 28 мая, в СУ СКР по Ленобласти уточнили, что сначала «произошло обрушение нависавшей над строительными лесами железобетонной конструкции (козырька), в результате чего пострадали рабочие, находившиеся на лесах».

Семеро пострадавших рабочих госпитализированы в медицинские учреждения региона, их личности установлены. По данным СМИ, по меньшей мере два человека находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следователем осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.