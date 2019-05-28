Приютненский район, Калмыкия, 28 мая, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Калмыкии 28 мая, оценивается как тяжелое.

ГУ МЧС по Республике Калмыкия Фото с места жесткой посадки самолета

По информации ТАСС, один из пострадавших прооперирован и находится в реанимации, состояние второго также оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, легкий самолет совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии утром 28 мая. По данным ГУ МЧС, самолёт приземлился на шасси, повреждены моторная, винтовая часть. Возгорания не произошло. Пилот и штурман были доставлены в республиканскую больницу с различными травмами.

В Астраханском следственном отделе на транспорте начата доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета. По данным ведомства, самолет выполнял обработку сельскохозяйственных угодий от саранчи. Известно также, что один из пострадавших — житель Минеральных Вод Ставропольского края.