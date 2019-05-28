Красногорск, 28 мая, 2019, 13:44 — ИА Регнум. На российском автозаводе Mercedes-Benz «Московия» с конвейера сошли первые седаны Е-класса. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Autowp.ru Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC

Среди новых авто: Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4Matic. Они оснащены бензиновым мотором максимальной мощностью 197 л. с., либо дизельным движком на 194 л. с., которые агрегатируются с 9-скоростным «автоматом».

Сообщается, что авто уже прошли краш-тест в Германии. Там они получили высокую оценку пассивной безопасности.

Напомним, подмосковный автозавод Mercedes-Benz «Московия» в Московской области (в 40 км к северо-западу от Москвы, в индустриальном парке «Есипово») был запущен в начале апреля 2019 года. Вложенные в проект средства составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Напомним также, что по итогам первых четырёх месяцев 2019 года дилеры Mercedes-Benz в России продали 12 392 легковых авто и внедорожников. Этот показатель на 4% выше прошлогоднего.

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