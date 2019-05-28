Калуга, 28 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены в деятельности Кировского психоневрологического интерната Калужской области, сообщила 28 мая корреспонденту ИА REGNUM помощник Кировского межрайонного прокурора, юрист 1 класса Светлана Амелина.

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По её словам, в социальном учреждении выявлены нарушения порядка обработки посуды и условия хранения пищевых продуктов. Одновременно проверкой выявлены факты не проведения обследования комнат, где проживают пациенты, отсутствие описи имущества поступающих лиц и сведений о наличии у проживающих бытовой техники и мебели.

Нарушения санитарных норм также допущены и в деятельности соседнего Нагорновского психоневрологического интерната, где пациентов кормят продуктами с истекшим сроком реализации, а палаты давно не ремонтировали.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования пять лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, директора психоневрологических интернатов признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ, каждому должностному лицу назначено наказание в виде штрафа», — сказала Светлана Амелина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области бывший заместитель директора Нагорновского психоневрологического интерната, который одновременно являлся председателем комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, содержащихся в учреждении, используя своё служебное положение, присвоил деньги пациента на приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых персоналу учреждения для проведения туристического слёта. Приговором суда бывшему заместителю директора интерната назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.