Симферополь, 28 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Намерения Киева присвоить Керченскому проливу международный статус не состоятельны, поскольку он является территорией России. Такое мнение 28 мая журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судак

«Керченский пролив — это российские территориальные воды, какой статус там может быть? Это полностью территория России, и берега, и пролив. Если руководство страны посчитает нужным принять какие-то меры с точки зрения более свободного прохода судов, тогда будем выполнять», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила в СМИ о намерениях Киева добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса.

Международно-правовой статус Азовского моря был определён договором между Россией и Украиной в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

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