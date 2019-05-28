Москва, 28 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Сегодня, 28 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. К пограничной службе предъявляются особые требования, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил особые качества пограничников, которые первыми принимают удар агрессора, и прежде всего, их смелость, бесстрашие и стойкость.

«Приоритетная задача пограничников — надёжно охранять границы России по всему периметру, жёстко пресекать попытки проникновения на территорию страны международных террористов и контрабандистов», — подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил ветеранов пограничных служб и нынешний состав Пограничной службы ФСБ России за добросовестное выполнение своих обязанностей и пожелал крепкого здоровья и новых успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 иая в России отмечается День пограничных войск. В 2018 году пограничные войска отмечали своё 100-летие.

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