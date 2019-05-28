Екатеринбург, 28 мая, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области сильно понизили тарифы на вывоз мусора. Изменения внесла Региональная энергетическая комиссия, указано на портале правовой информации области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Теперь житель жилого дома в Екатеринбурге (зона обслуживания региональным оператором «Спецавтобаза») будет платить не 146 рубля 13 копеек, а 101 рубль 4 копейки. Частник же — 123 рублей 81 копейку в месяц. Что касается ряда муниципалитетов, тоже обслуживаемых «Спецавтобазой», то там проживающий в жилом доме будет платить по 80 рублей 20 копеек, а частник — 90 рублей 13 копеек.

Изменились тарифы и для северной части области (зона регоператора «Рифей»), в частности, в Нижнем Тагиле. Житель жилого дома там будет платить 117 рублей 50 копеек вместо прежних 141 рубля 27 копеек, а житель частного сектора — 132 рубля 10 копеек вместо 158 рублей 83 копеек.

Документ вступит в силу с 1 июня.

Напомним, в апреле 2019 года «Спецавтобаза» пыталась повысить тариф на работу с мусором. Однако Свердловский областной суд отказал «мусорному оператору» в удовлетворении его требований.