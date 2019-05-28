Токио, 28 мая, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил использовать на новых американских авианосцах паровые катапульты и подъемники. С соответствующим предложением глава Белого дома выступил перед моряками на корабле ВМС США на военной базе в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, военные инженеры делают самолеты «такими сложными, что ими невозможно управлять».

«Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что уже в ближайшие десять — пятнадцать лет в Военно-морской флот Соединенных Штатов должен вырасти до 355 боевых кораблей, в настоящее время США располагают 285 боевыми кораблями.

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