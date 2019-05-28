Москва, 28 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В России рынок вина развивается весьма динамично несмотря на то, что виноделие как отрасль только начинает развиваться. В последние годы появилось порядка тысячи наименований российских вин, которые конкурентоспособны и на внешних рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Винсент Ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888

По его мнению, решение правительства РФ о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений представляется весьма актуальным и своевременным.

«Это позволит стимулировать импортозамещение вин, начиная со сферы государственных закупок, распространяясь и на внутренний рынок. Учитывая, что российский рынок является привлекательным для лидеров-экспортеров вина, таких как Испания, Италия, Франция, Германия, Южная Америка, Африка следует стремиться к доминации российского производителя на внутреннем рынке», — пояснил эксперт.

Вместе с тем для отечественных производителей крайне актуальна проблема сырьевого обеспечения, так как большая часть вина разливается из винограда, выращенного в Италии, Испании и других странах.

«Таким образом, несмотря на общее снижение спроса на вино и дорогой алкоголь в России с начала 2019 года на фоне перехода потребительских предпочтений на более дешевые пиво и водку, государственная поддержка отечественного производителя будет являться крайне перспективным направлением, обеспечивающим развитие рынка вин и алкогольной продукции», — высказал своё мнение Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что в России ограничат госзакупки иностранных вин для поддержки российских товаропроизводителей.

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