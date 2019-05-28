Киев, 28 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. «Украина перестала быть надежным и предсказуемым партнером для иностранных кредиторов после заявлений украинского бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости объявить дефолт по внешним долгам». Об этом 28 мая заявил депутат, глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«На днях одно из самых влиятельных финансовых изданий мира опубликовало интервью с Игорем Коломойским, в котором он призвал Украину объявить дефолт. Впервые за пять лет ни наши ключевые иностранные союзники, ни инвесторы не могут назвать Украину надежным и предсказуемым партнером, куда безопасно инвестировать, поскольку все знают о влиянии олигарха на президента Зеленского», — сказал Герасимов.

По его словам, Украина рискует потерять инвесторов.

«Дефолт означат глубокий финансовый кризис с обесцениванием национальной валюты, огромными потерями для предпринимателей, массовым обнищанием народа, потерей международного доверия и поддержки. Иностранный и не только инвестор уйдет из Украины. Каждое государство после дефолта тратит год на восстановление экономики и нуждается в десятилетиях для возврата доверия инвесторов, кредиторов и международного сообщества», — полагает Герасимов.

Он считает, что для Украины якобы ещё более рискованно объявлять дефолт во время «внешней агрессии». По словам депутата, если правительство Украины сохранит в госбюджете $15,7 млрд., то Киеву не хватит средств на финансирование армии. Напомним, в бюджете Украины на 2019 год на военные нужды заложено 212 млрд. грн. (около $7,6 млрд).

«Его последствием может стать, прежде всего, прекращение стабильного финансирования армии, а это — прямая угроза для существования независимой Украины», — подытожил Герасимов.

Как сообщалось, в марте Нацбанк Украины проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатит $ 5,609 млрд, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $ 3,608 млрд и $ 3,919 млрд соответственно. В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $ 2,519 млрд.

Наибольшими в текущем квартале должны быть выплаты по долгу других секторов — $ 2,922 млрд, а всего по итогам года — $ 6,401 млрд, показывают данные НБУ.

Напомним, 26 мая в интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами.

Он напомнил, что в 2015 году Греция стала первой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

«Если Зеленский будет слушать [Запад]… он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — рассказал Коломойский.