Сеул, 28 мая, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor поставила два электромобиля Nexo на водородных топливных элементах малайзийской энергетической компании. Об этом 28 мая сообщает Yonhap.

Yonhap Hyundai Nexo

Малазийская энергетическая компания Sarawak Energy, отвечающая за производство, передачу и распределение электроэнергии для штата Саравак в Малайзии, продвигает проект по строительству объектов по производству водорода и зарядных станций.

В заявлении южнокорейской компании говорится, что Sarawak Energy приобрела два Nexo в качестве испытательных транспортных средств, которые будут использоваться в государственном секторе Малайзии.

Hyundai собирается расширить географию поставок своих электрокаров на водородном топливе.

«Начиная с поставки двух Nexos в Малайзию, Hyundai Motor планирует продвигать автомобили на водородной основе в Юго-Восточной Азии», — говорится в заявлении Hyundai.

В период с января по май 2019 года Hyundai Motor реализовала более 1000 Nexo на мировых рынках.

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