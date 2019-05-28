Калуга, 28 мая, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области распоряжением главы региона 28 мая 2019 года. Ранее он семь лет занимал пост главы администрации города Тобольска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Admtobolsk.ru Владимир Мазур

В правительстве Калужской области Владимир Мазур будет контролировать ход реализации программ в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», курировать деятельность фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и управления административно-технического контроля.

Восьмому заместителю губернатора Калужской области Владимиру Мазуру 53 года. По образованию юрист. В 1992 году Мазур окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Затем работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В 2003 году Владимир Мазур окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат политических наук.

Администрацию города Тобольска Владимир Мазур возглавил в 2012 году. До этого более года работал заместителем губернатора Тюменской области, где курировал вопросы инвестиционной политики, экологии и недропользования.