У губернатора Калужской области появился восьмой заместитель
Калуга, 28 мая, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области распоряжением главы региона 28 мая 2019 года. Ранее он семь лет занимал пост главы администрации города Тобольска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM.
В правительстве Калужской области Владимир Мазур будет контролировать ход реализации программ в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», курировать деятельность фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и управления административно-технического контроля.
Восьмому заместителю губернатора Калужской области Владимиру Мазуру 53 года. По образованию юрист. В 1992 году Мазур окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Затем работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В 2003 году Владимир Мазур окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кандидат политических наук.
Администрацию города Тобольска Владимир Мазур возглавил в 2012 году. До этого более года работал заместителем губернатора Тюменской области, где курировал вопросы инвестиционной политики, экологии и недропользования.