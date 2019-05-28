Ярославль, 28 мая, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Ярославская областная дума отклонила проект регионального закона, который разрешал бы увеличить количество митингующих в так называемых «гайд-парках» с 100 до 300 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Ярославле

Согласно закону, власти региона определяют места, где можно проводить общественные мероприятия без получения разрешения, а власть определяет предельное количество участников таких акций. В Ярославской области такие акции можно проводить, если в них принимает участие не более 100 человек.

«На эти мероприятия не продаются билеты, и организаторам трудно отследить, сколько человек придет — 100 или 101. Это дает возможность власти включить определенные репрессивные действия, если количество превышено хотя бы на несколько человек», — сказал депутат облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Руководитель фракции КПРФ в областной думе Александр Воробьев заявил, что власти региона уже сократили количество мест, где можно проводить публичные мероприятия. Кроме того он посетовал, что «Единой России» власти разрешают проводить любые публичные акции в любых местах, а КПРФ отказывают по различным предлогам.

Председатель областной думы и руководитель региональной «Единой России» Алексей Константинов в ответ на выступление Воробьева обратился к сотрудникам аппарата думы, призвав отключать микрофон выступающему, если его выступление превысило положенные регламентом 3 минуты. По словам Константинова, коммунист нарушил регламент.

После этого областная дума отклонила внесенный коммунистами законопроект. Также был отклонен проект закона, который сокращал в два раза расстояние между участниками одиночных пикетов — с 50 до 25 метров.