Москва, 28 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. США все-таки добились своего: Китай остановил покупку иранской нефти. Иран, как сообщают СМИ, всё еще рассчитывает на возобновление покупок сырья Китаем. Как это может быть выполнено, неясно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

США ранее решили не продлевать льготный период для стран — покупательниц нефти иранского происхождения, усилив тем самым санкции для Тегерана.

«Рынок нефти не отреагировал на эти новости. Баррель нефти марки Brent 28 мая к середине торгового дня остается в «красной» зоне и торгуется по $68,63», — отметила эксперт.

Ранее предполагалось, что Саудовская Аравия возьмет на себя весь выпадающий из-за Ирана рыночный объем нефтяных поставок, а это около 1,6 млн баррелей в сутки.

«Однако ранее саудиты снижали свою дневную добычу, чтобы подстроиться под действующее сейчас соглашение ОПЕК+. Или на рынке были готовы к такому варианту развития событий, или объемы нефтяных поставок уже замещены, иначе сырьевой рынок реагировал бы активнее», — пояснила Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Wall Street Journal писала, что Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США.

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