Москва, 28 мая, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Главам районов Московской области необходимо оказывать всестороннюю помощь Центру содействия строительства региона. Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на состоявшемся 28 мая расширенном заседании правительства Московской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рабочие на стройке

«Стратегически важная работа. Никакой экономики, никаких бюджетов на региональном и муниципальном уровне не будет, если будут безграничные барьеры на пути строительства новых фабрик, заводов, предприятий. Главы районов, обратите внимание на партнёрство с Центром содействия строительства. Без этого никаких рабочих мест, а по социологии главный запрос Московской области — создание новых рабочих мест», — сказал губернатор.

Он поручил разобраться, «что такое ЦСС» и вступить с ними в контакт и взаимодействие.

«Министерство инвестиций, вам тоже жевать не надо. Оказывайте максимальную поддержку. Если есть проблемы — вы должны включаться. Занимайтесь персонально, берите ноги в руки и без результата не возвращайтесь», — заявил Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить второй этап строительства автомобильной развязки в городе Красногорск Московской области планируется в июне 2019 года. Об этом Воробьев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор Подмосковья выразил уверенность, что после строительства транспортного объекта в городе будет решена проблема пробок.