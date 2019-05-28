Северо-Енисейский район, Красноярский край, 28 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае по улицам посёлка городского типа Северо-Енисейск разгуливал медведь. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в ГУ МВД России по региону.

Antranias Медведь

По данным ведомства, сообщение о прогуливающемся по населённому пункту хищнике поступило в дежурную часть рано утром 28 мая. На место выехали сотрудники полиции, охотнадзор.

«Сначала сотрудники на месте приняли решение попытаться отпугнуть животное с помощью СГУ (специальное громкоговорящее устройство — прим. ред.). Медведь ушёл с улицы, зашёл на детскую площадку, вернулся на улицу. Животное вело себя агрессивно, сотрудники полиции попытались отпугнуть его выстрелом в воздух из табельного оружия. Медведь продолжил вести себя агрессивно и направился в сторону сотрудников полиции. Тогда, согласно закону «О полиции», сотрудники применили табельное оружие и обезвредили медведя», — прокомментировали ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, уточнив, что людей на улице не было, так как было раннее утро. Никто не пострадал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители деревни Кика Прибайкальского района Бурятии в мае 2019 года нашли в своём огороде ревущего медвежонка. Вызванные на место специалисты Бурприроднадзора, осмотрев медвежонка, сказали везти его в реабилитационный центр в Иркутске. Там маленького хищника должны подготовить к выпуску на волю.

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