Ярославль, 28 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин предложил мэрии Ярославля отказаться от идеи передачи детских площадок жителям. Об этом он заявил, выступая перед депутатами Ярославской областной думы с ежегодным отчетом.

City-yaroslavl.ru Детский городок в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля предложила жителям города принять в состав общего имущества многоквартирных домов детские площадки, которые ранее власти устанавливали за бюджетный счет. В этом случае люди должны будут платить за содержание городков. Если жители откажутся, городки будут демонтированы.

Депутаты спросили уполномоченного, как он относится к этой инициативе.

«Я принципиально против позиции главы передать эти городки жителям. Это муниципальная собственность, она должна находится в казне муниципалитета, и, если принимается решение их передать, это должно пройти через приватизацию, они должны принять решение, каким образом из казны выбывает это имущество, и конкретно кто его получает. Есть городки, которые находятся у четырех домов девятиэтажных четырехподъездных, и была инициатива качельку одному дому передать, лавочку в другой дом, в итоге ничего целого не будет. Я в адрес мэрии написал сейчас обращение, есть хорошая практика в городе Иваново, они все эти городки передали в казенное учреждение, которое их обслуживает и ремонтирует. А оплату, которую ввели для жителей, получает это казенное учреждение, которое на эти деньги и существует. Я эту практику из Иваново привез и передал в адрес мэра города Ярославля», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Михаил Крупин считает, что централизованное обслуживание детских городков позволит сделать их более безопасными для детей. Сейчас многие городки фактически никем не обслуживаются. Это приводит к травматизму — так 27 мая на проезде Матросова девочка получила травмы, упав с качели. Она находится в больнице.