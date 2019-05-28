Иркутская область, 28 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Вероятных поджигателей леса запечатлел на видеокамеру летчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, заметив дым от нового очага в непосредственной близости от деревни Поморцева, пилот самолета Як-18 полетел в сторону этого пожара и на лесной дороге увидел автомобиль УАЗ с багажником на крыше.

Правительство Иркутской области Летчик заметил подозреваемых в поджоге леса в Прибайкалье

Завидев самолет, несколько находившихся рядом человек поспешили удалиться от места возгорания. И хотя летчику не удалось проследить за злоумышленниками (запас топлива у воздушного судна был ограничен), заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков не исключает, что речь идёт об умышленном поджоге.

«Возгорание возникло в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания», — заявил чиновник.

По его словам, после сообщения пилота угрозу населённому пункту удалось предотвратить исключительно вручную — трактора и бульдозеры попросту вязнут в этой труднодоступной местности.

Сегодня, 28 мая, пожар (его площадь составила порядка двух тысяч гектаров) был локализован. По данным ФБУ «Авиалесохрана», на сегодняшнее утро в России действовало 38 лесных пожаров на площади 8 862 га. Самую значительную площадь лесные возгорания занимают в Забайкальском крае, там действует пять пожаров на площади 6070 га. На землях лесного фонда Иркутской области зарегистрировано 12 пожаров на площади 1779 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области проведено 1323 контрольно-проверочных мероприятия, в ходе которых выявлено 260 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 239 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ. С учетом протоколов, поступивших из других ведомств, наложено 163 административных штрафа на общую сумму 2 млн 225,5 тыс. рублей.