Калуга, 28 мая, 2019, 11:12 — ИА Регнум. 341 тысячу рублей долга по алиментным платежам оплатил калужанин, решивший продать долю в квартире, на которую был наложен запрет судебных приставов. Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой.

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По её словам, в отделе судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги находится исполнительное производство в отношении гражданина М., который ежемесячно обязан выплачивать денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Должник в течение продолжительного времени недобросовестно исполнял родительские обязанности, и, соответственно, вынесено судебное решение о выплате алиментов. К маю 2019 года нерадивый отец скопил задолженность в размере 341 тыс. рублей.

Калужские судебные приставы применяли к неплательщику различные меры принудительного исполнения, в том числе привлекали к административной ответственности. Решающим же аргументом, побудившим должника погасить алиментный долг, стал запрет на проведение любых регистрационных действий с долей в квартире, принадлежащей неплательщику.

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«Гражданин М. решил продать недвижимое имущество, которое располагается в центре Калуги и, естественно, стоит немалых денег. Чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей и не иметь проблем с продажей, мужчина погасил 341-тысячный долг по алиментам. Запрет на регистрационные действия с имущества был снят, а права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены в полном объёме», — сказала Любовь Скакун.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в отношении должников по алиментам в Калужской области было возбуждено более 400 уголовных дел. По состоянию на начало 2019 года из-за долгов по алиментным обязательствам более 2,3 тыс. жителей региона имели действующее ограничение в праве управления транспортными средствами.