Калуга, 28 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области показатель младенческой смертности с 2012 года снизился более чем на 46% — благодаря принятым мерам. Как сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения, в регионе создана трёхуровневая система оказания помощи беременным женщинам и новорожденным детям. За три месяца 2019 года, по данным Росстата, в Калужской области родились 2 тыс.174 ребёнка.

Admoblkaluga.ru В первом квартале в регионе появились на свет 2 тыс. 174 малыша

По данным ведомства, на первом уровне работают пять родильных отделений в центральных районных больницах, на втором — родильные дома Калуги и Обнинска, на третьем — областной перинатальный центр, где оказывается помощь беременным женщинам групп высокого и среднего перинатального риска и их новорожденным детям. Для обеспечения мероприятий по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей на средства областного бюджета производятся закупки специального дорогостоящего фармпрепарата. В 2018 году на эти цели было выделено 6,5 млн рублей, в 2019 году — 7,3 млн рублей.

В области организована маршрутизация пациентов в медицинские организации с учетом нуждаемости в определенном уровне оказания помощи, разработаны протоколы и порядок оказания экстренной и плановой консультативной помощи женщинам и детям с различной патологией, внедрены современные перинатальные и нейропротективные технологии, семейно-ориентированное выхаживание, развивающий уход и щадящие технологии выхаживания.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» с целью повышения квалификации медицинских работников, оказывающих помощь новорожденным, в симуляционно-тренинговых центрах будет обучено 36 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Напомним, президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поставлена задача к 2024 году добиться в России снижения младенческой смертности до 4,5 случая на одну тысячу родившихся.