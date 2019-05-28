Шэньчжэнь, Китай, 28 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Новый авиамаршрут, связывающий китайский технологический хаб город Шэньчжэнь в столице Гуандун со столицей Италии Римом, будет запущен 29 мая, сообщает агентство Синьхуа.

confused_me Самолет

Рейс будет обслуживаться авиакомпанией Hainan Airlines самолетами Boeing 787 Dreamliner. Исходящий рей сбудет вылетать из Шэньчжэня каждые четверг и пятницу в 1:30 по местному времени и прибывать в Рим в 8:10 по местному времени. Обратный рей с будет вылетать в 11:25 по местному времени и приземляться в Шэньчжэне в 5:20 по местном времени следующего дня.

После открытия в Шэньчжэне будет 650 международных маршрутов с 29 странами Азии 21 странами других регионов мира, которые будут осуществляться каждую неделю. В то же время город имеет прямое авиасообщение с девятью стран АСЕАН и 31 городом 16 стран «Нового шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Southern Airlines запустила прямой авиарейс между городом Чанша в центральном Китае и столицей Кении Найроби.