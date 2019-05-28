Сеул, 28 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Министерство промышленности Южной Кореи планирует построить 18 установок по производству водорода к 2022 год в соответствии с планами по переводу транспорта на этот вид топлива. Об этом 28 мая сообщает Yonhap.

Транспорт в Сеуле

В этом году начнется строительство первых трех заводов в Сеуле, Чангвоне и Самчхоке. Оно будет завершено в 2020 году. Как сообщает южнокорейское ведомство, на объектах будет использоваться сжиженный природный газ для производства водорода, который, в свою очередь, будет поставляться на близлежащие автобусные станции с водородными топливными элементами или другие зарядные центры.

Каждый объект будет способен производить от 1 тыс. до 1,3 тыс. килограммов водорода в день, что будет достаточно для снабжения 40 водородных автобусов. Стоимость водородного топлива пока не установлена.

По планам министерства, к 2040 году число автомобилей на водородном топливе в Южной Корее достигнет 6,2 млн единиц. На 2018 год их насчитывается всего 2 тыс.

Власти Южной Кореи поощряют использование водорода в сегменте общественного транспорта: в 2040 году количество водородных такси составит 80 тыс. единиц, а количество автобусов — 40 тыс. единиц.

В настоящее время в Южной Корее эксплуатируется 35 автобусов на водородном топливе. В соответствии с планами южнокорейских властей, к 2022 году этот показатель достигнет 2 тыс. единиц, а количество зарядных станций будет 310 единиц.

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