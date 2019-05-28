Нью-Йорк, США, 28 мая, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор компании Шерил Сэндберг не явятся в парламент Канады на заседание комитета по конфиденциальности и этике, куда их пригласили для обсуждения вопросов безопасности в сети. Об этом сообщает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

По данным канала, представлять руководство Facebook на заседании будут Кевин Чан, глава канадского подразделения компании, которое отвечает за общественную политику, и директор по общественной политике Facebook Нил Потс.

Ожидается, что парламентский комитет обсудит вопросы «безопасности хранения данных, конфиденциальности в интернете и демократии». Заседания проходят в течение трех дней, на них были приглашены парламентарии из других стран, а также представители Facebook, Twitter, Google и других компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Боб Циммер заявил, что отказ Цукерберга и Сэндберг присутствовать на заседании будет воспринят как неуважение к парламенту Канады, что по местным законам является преступлением.