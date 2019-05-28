Монако, 28 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Князь Монако Альбер II дал старт первому этапу международного автопробега «Ралли мира — 2019», который пройдет с 27 мая по 6 июня. Об этом 28 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michel Ravassard Князь Монако Альберт II

Мероприятие открывает спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно стало традиционным, так как проводится уже третий год подряд.

«Мы посетим несколько стран и городов Европы в рамках международного электромарафона. Первоначально мы стартуем в Монако, наш маршрут идет через Москву и заканчивается в Санкт-Петербурге. Проведение электромарафона — это отличная возможность продемонстрировать и продвигать электрические автомобили», — отметил министр международного сотрудничества в области окружающей среды и развития Княжества Монако Бернар Фотрие.

Одной из основных целей автопробега является укрепление сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Акцию поддержали правительства Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники соревнования поборются за кубок Андрея Нагеля, легендарного русского автогонщика. Первый финиш ожидается 5 июня в Москве. Награждение победителей пройдет во время открытия ПМЭФ.