Киев, 28 мая, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 1,719 млрд гривен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Соответствующие данные сегодня, 28 мая, обнародовала государственная казначейская служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, нынешний дефицит в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 20,587 млрд гривен.

Также в сообщении подчеркивается, что сводный бюджет Украины за указанный период выполнен с профицитом в 17,623 млрд гривен — что в 531 раз выше показателя годом ранее.

Причины столь аномальных показателей ведомство и правительство Украины пока что не комментирует.

Эксперты отмечают, что дефицит госбюджета Украины продолжит расти, его львиная доля сформируется традиционно к декабрю. За счет чего страна будет выполнять расходную часть бюджета и удерживать дефицит госбюджета в разумных пределах, на сегодняшний день не понятно.

Как указывает в статье для издания «Зеркало недели» экономист Юлия Самаева, число желающих купить украинские ОВГЗ как на внутреннем, так и на внешних рынках будет снижаться пропорционально росту «количества комиков и сценаристов у власти», и в итоге надежда остается только на сельское хозяйство.

«Это уже очевидно по реакции котировок наших евробондов на первые кадровые решения президента (Зеленского). Выходить на внешние рынки и просить денег там без поддержки МВФ будет сложно и ну очень дорого. Обещанный миллиард долларов от ЕС и Всемирного банка без МВФ мы тоже не получим. Что остается? Надеяться на рост цен на зерновые на мировых рынках и рекордный урожай», — отмечает, в частности, эксперт.

Ранее украинский Минфин выступил с заявлением, в котором среди причин недовыполнения плана доходов были обозначены низкие поступления НДС, укрепление курса гривны к доллару, объемы импорта ниже ожидаемых и утверждение норматива распределения прибыли госпредприятий только 26 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что предельный объем дефицита госбюджета Украины в нынешнем году зафиксирован на уровне 89,989 миллиарда гривен.