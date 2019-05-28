Киев, 28 мая, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европарламентом в вопросах реализации европейского курса страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Об этом говорится в официальном комментарии ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 мая.

Согласно тексту заявления, в украинском МИД убеждены, что «поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским союзом в целом».

Активно комментируют результаты европейских выборов и украинские эксперты. В частности, эксперт-международник Антон Кучухидзе не видит предпосылок, которые бы говорили о том, что Европарламент поменяет свою политику и отношение к Украине.

«У проевропейских сил есть потенциал для формирования большинства… Пускай популисты получают треть мест, но остальное все же за проевропейскими силами. А раз это проевропейские силы, значит, они приверженцы политики Брюсселя по всем направлениям, в том числе и по Украине. Правые могут, конечно, палки в колеса ставить, но я не думаю, что они могут системно поменять политику или направления внутриевропейских реформ, поменять внешнюю политику ЕС», — заявил политолог в интервью газете «Сегодня».

А вот политолог Максим Кухар констатирует, что европейцы лучше проголосовали за партии, которые полагают, что «Украину надо отдать России»:

«…Чтобы не было этих всех скандалов, неудобных моментов и неприятностей. Которые так отвлекают, мешают наслаждаться жизнью и трудами великих гуманистов и эстетов».

Также он предлагает свою версию того, почему политические события в ЕС развиваются именно в таком направлении:

«В ЕС вывелись за последние 15 лет «традиционные политики». Те, кого сейчас там так называют — это скорее корпоративные чиновники с их акцентом на интересах родной конторы, то есть страны. Они, например, не краснея орут на весь мир, что бабло дороже закона… Нынешние же, корпоративные отбросы с ограниченным кругозором, надевшие на себя костюмы «традиционных европейских политиков» — конечно же, ни сказать емкую фразу о великих ценностях, ни тем более сделать что-то в этом духе — не могут даже теоретически».

ИА REGNUM напоминает, что на выборах в Европарламент явка составила 51% — это рекордно высокий результат за последние 25 лет. В целом наибольшее число голосов в новом Европарламенте получили экологические, либеральные и правые объединения. Европейская народная партия формально сохранила позицию первой политической силы, однако потеряла более 36 мандатов по сравнению с предыдущими выборами. Вопрос о формате правящей коалиции в ЕП на сегодня остается открытым.